"Манчестер Сити" сделал заявление и решил судьбу Абдукодира Хусанова

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола определился с составом на предстоящий сезон Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Горожане подготовили сразу два списка (A и B). Правила УЕФА гласят, что первый из них должен состоять максимум из 25 игроков, двое из которых должны быть вратарями. Гвардиола выбрал лишь 23 футболистов.

Среди них новички команды итальянец Джанлуиджи Доннаруммы, алжирец Райан Айт-Нури, француз Райан Шерки, нидерландец Тиджани Рейндерс, а также англичане Маркус Беттинелли и Джеймс Траффорд.

Помимо прочего, в заявку попал и защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, который пропустил прошлогодний основной этап Лиги чемпионов, так как прибыл в стан "горожан" лишь в январе 2025-го и был дозаявлен на стадию плей-офф.

Состав "Манчестер Сити" на матчи Лиги чемпионов-2025/26:

Райан Айт-Нури, Натан Аке, Маркус Беттинелли, Оскар Бобб, Райан Черки, Рубен Диас, Джереми Доку, Джанлуиджи Доннарумма, Фил Фоден, Нико, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд, Родри, Абдукодир Хусанов, Матео Ковачич, Омар Мармуш, Матеус Нунес, Стефан Ортега Морено, Тиджани Рейндерс, Савиньо, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Джеймс Траффорд.

Список B, помимо перечисленных игроков, также включает в себя Рико Льюиса и Нико О'Райли.

С кем сыграет "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов?

Первый тур основного этапа подопечные Гвардиолы проведут против итальянского "Наполи" - в ночь с 18-го на 19-е сентября. Также в соперниках английского гранда "Монако", испанский "Вильярреал", дортмундская "Боруссия", леверкузенский "Байер", мадридский "Реал", норвежский "Будё-Глимт" и турецкий "Галатасарай".

"Манчестер Сити" заменил Хусанова в матче АПЛ и пожалел