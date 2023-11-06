"Манчестер Сити" рискует остаться без Холанда на матч Лиги чемпионов

Участие Эрлинга Холанда в предстоящем матче Лиги чемпионов против "Янг Бойз" может оказаться под вопросом, сообщают Vesti.kz.

Холанд получил травму во время субботнего матча АПЛ против "Борнмута", который завершился со счетом 6:1. Нападающий "Манчестер Сити" получил повреждение ближе к концу первого тайма и был заменен в перерыве.

Встреча "Манчестер Сити" - "Янг Бойз" пройдет 8 ноября.

"Я не могу (сообщить последние новости). У нас тренировка сегодня днем. Не знаю (примет ли Холанд участие в ней). Вчера он говорил мне, что чувствует себя намного лучше, но я не знаю". О возможной домашней победе "Мы не думаем об этом, мы стараемся побеждать дома или на выезде. Мы чувствуем себя более комфортно в своей раздевалке и со своими болельщиками, у нас хороший опыт на этом стадионе уже много лет. Это придает нам большую уверенность, мы должны снова победить", – цитирует главного тренера "Манчестер Сити" BBC.

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