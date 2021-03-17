"Манчестер Сити" повторил рекорд Лиги чемпионов 25-летней давности

"Манчестер Сити" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла двухматчевое противостояние с общим счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал.

Таким образом, "горожане" пропустили лишь однажды в восьми матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. По данным Sport24, это наименьшее количество голов, пропущенных какой-либо командой в ЛЧ после восьми игр.

"Манчестер Сити" повторил достижение "Аякса", установленное в сезоне-1995/96. Тогда амстердамцы также пропустили лишь один гол в восьми встречах.

Отметим, что в другом матче 1/8 финала мадридский "Реал" на своем поле переиграл итальянскую "Аталанту" со счетом 3:1 и также пробился в четвертьфинал турнира. В первой игре испанцы добились минимальной победы - 1:0.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне