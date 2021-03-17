"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, "горожане" в ответном матче 1/8 финала дома обыграли "Боруссию" из Мюнхегладбаха со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Кевин Де Брюйне (12-я) и Илькай Гюндоган (18-я).
Первый матч между командами завершился также победой "Сити" (2:0), который и прошел дальше.
В параллельном матче в Мадриде "Реал" одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 3:1 благодаря голам Карима Бензема (24-я), Серхио Рамоса (60-я с пенальти) и Марко Асенсио (84-я). У гостей отличился Луис Мурьель (84-я). В первом матче мадридцы добились минимальной победы - 1:0.
Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились французский "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия" и "Порту".
Еще два участника четвертьфинала определятся завтра в противостояниях "Челси" - "Атлетико" Мадрид (1:0) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).
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