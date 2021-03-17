Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Турнир покинули "Аталанта" и "Боруссия".

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/ManCity
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Лига Чемпионов УЕФА
1/8 финала
Манчестер Сити - Боруссия М 2:0

Голы:

Нереализованные:

Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, "горожане" в ответном матче 1/8 финала дома обыграли "Боруссию" из Мюнхегладбаха со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Кевин Де Брюйне (12-я) и Илькай Гюндоган (18-я).

Первый матч между командами завершился также победой "Сити" (2:0), который и прошел дальше.

В параллельном матче в Мадриде "Реал" одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 3:1 благодаря голам Карима Бензема (24-я), Серхио Рамоса (60-я с пенальти) и Марко Асенсио (84-я). У гостей отличился Луис Мурьель (84-я). В первом матче мадридцы добились минимальной победы - 1:0.

Ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились французский "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия" и "Порту".

Еще два участника четвертьфинала определятся завтра в противостояниях "Челси" - "Атлетико" Мадрид (1:0) и "Бавария" - "Лацио" (4:1).

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
03:51
Футбол

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Вчера
20:23
Футбол

Прямая трансляция ответных матчей Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" и "Реал" - "Аталанта"
15 марта
12:32
Футбол

Кто выше - "Астана" или "Кайрат"? Опубликован новый клубный рейтинг УЕФА
11 марта
10:06
Футбол

Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05
11 марта
03:50
Футбол

"Ливерпуль" вышел в 1/4 финала, а ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги чемпионов. Месси не забил пенальти
10 марта
17:27
Футбол

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов ПСЖ - "Барселона" и "Ливерпуль" - "Лейпциг"
10 марта
14:54
Футбол

"Это непростительная ошибка". Роналду раскритиковали после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов
10 марта
08:24
Футбол

Эрлинг Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов
10 марта
04:42
Футбол

"Боруссия" первой вышла в четвертьфинал, а "Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов
9 марта
18:49
Футбол

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Ювентус" - "Порту" и "Боруссия" - "Севилья"
25 февраля
04:03
Футбол

"Реал" вырвал победу у "Аталанты" в Лиге чемпионов, а "Манчестер Сити" выиграл 19-й матч подряд
24 февраля
03:54
Футбол

"Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" обыграл "Атлетико" в Лиге чемпионов
23 февраля
11:33
Футбол

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" и "Лацио" - "Бавария"
18 февраля
10:54
Футбол

УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с участием "Кайрата". Названа причина
18 февраля
03:54
Футбол

Дубль Холанда и победа "Боруссии" над "Севильей", а "Ювентус" проиграл "Порту" в Лиге чемпионов
17 февраля
15:45
Футбол

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" - "Боруссия"
17 февраля
13:17
Футбол

"БИИК-Казыгурт" сыграет с "Баварией" в 1/8 финала женской Лиги чемпионов
17 февраля
09:17
Футбол

Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в матче с "Барселоной" в Лиге чемпионов
17 февраля
07:24
Футбол

ПСЖ забил четыре гола "Барселоне", а "Ливерпуль" победил "Лейпциг" в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
29 января
23:00
Футбол

УЕФА разрабатывает новый формат для Лиги чемпионов
27 января
18:49
Футбол

"Кайрат" узнал соперника по первому матчу Юношеской лиги УЕФА
26 декабря
17:42
Футбол

"Астана", "Кайрат" и другие казахстанские клубы узнали свои места в историческом рейтинге Лиги чемпионов
17 декабря
14:26
Футбол

"Барселона", "Бавария", "Челси". Стали известны соперники единственного клуба из Казахстана в Лиге чемпионов
16 декабря
20:12
Футбол

"Продолжаем подниматься в рейтинге". Петков - о выходе казахстанского клуба в плей-офф женской Лиги чемпионов
16 декабря
15:45
Футбол

Президент КФФ отреагировал на выход казахстанского клуба в плей-офф женской Лиги чемпионов
16 декабря
14:27
Футбол

Футболистки казахстанского клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
14 декабря
17:50
Футбол

"Барселона" сыграет с ПСЖ, а "Атлетико" - с "Челси". Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
10 декабря
23:49
Футбол

Тренер "Интера" огрызнулся на репортеров и обвинил судей в вылете команды из Лиги чемпионов
10 декабря
15:22
Футбол

"МЮ" решил судьбу главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
10 декабря
12:40
Футбол

Футболист "Реала" повторил рекорд Месси и Роналду в Лиге чемпионов
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика