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Реклама Новости спорта Футбол Лига чемпионов Вчера 23:57 Комментарии "Манчестер Сити" и "Интер" назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов ©twitter.com/ChampionsLeague В ночь на 11 июня пройдет финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Решающая игра команд пройдет в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперники назвали стартовые составы на матч. "Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Грилиш, Силва, Холанд. "Интер": Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес. Главным арбитром встречи будет поляк Шимон Марчиняк. Встреча начнется в 00:50 по времени Астаны. Ee в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Поделиться в соц. сетях:













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