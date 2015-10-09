Люди не верили: Флик признал проблему "Барселоны" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о проблемах команды в обороне по итогам общего этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Несмотря на уверенный выход напрямую в 1/8 финала турнира, "сине-гранатовые" не смогли сыграть "на ноль" ни в одном из восьми матчей. Каталонцы пропускали во всех встречах, включая поединок заключительного тура против "Копенгагена", который завершился победой "Барселоны" со счётом 4:1.

"Как я уже говорил, нам нужно совершенствоваться, работать над определёнными аспектами. Но мы всё равно финишировали на пятом месте, что особенно ценно, если учесть, как всё начиналось. После поражения от "Челси" 0:3 люди не верили, что мы попадём в восьмёрку, а мы стали пятыми. Я доволен, но нам нужно играть ещё лучше – именно это я и сказал команде", – заявил Флик на пресс-конференции.

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдут в марте.

