"Лучшая команда в мире". В "Барселоне" отреагировали на вылет "Реала" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Хави отреагировал на вылет "Реала" из Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после поражения от "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче со счетом 4:0. При этом первая игра завершилась вничью 1:1.

"Мне не нравится слово "разорвали" в футболе. Такое слово или, например, "провал" – они неконструктивны.

Послушайте, "Манчестер Сити" значительно превзошел "Реал", и они воспользовались этим преимуществом. При этом в первом матче на "Бернабеу" такого превосходства не было.

Но в целом "Ман Сити" – достойный победитель. Это лучшая команда в мире", – сказал Хави.

Напомним, что в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, "Манчестер Сити" сыграет с "Интером".