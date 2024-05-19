"Лучшая игра в сезоне". Тренер "Боруссии" пригрозил "Реалу" перед финалом ЛЧ

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич высказался об окончании сезона в Бундеслиге. Он отметил, что теперь все внимание переходит к финалу Лиги чемпионов против "Реала", сообщают Vesti.kz.

В 34-м туре немецкого чемпионата шмели уверенно разобрались с "Дармштадтом" - 4:0. Это был последний матч многолетнего лидера команды Марко Ройса на домашнем стадионе, и он отметился забитым мячом со штрафного.

"Для нас это был очень успешный день. Эмоции были ощутимыми во время, до и после игры. Мы внесли свой вклад, начиная с 30-й минуты, и добились заслуженной победы. Огромное уважение сопернику за сегодняшнее отношение и честность. Я также думаю, что Марко очень доволен ситуацией и тем, как прошел день. Теперь мы полностью сосредоточимся на 1 июня, чтобы показать нашу лучшую игру в сезоне на "Уэмбли", - цитирует слова Терзича сайт Бундеслиги.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится в ночь с 1 на 2 июня на лондонском стадионе "Уэмбли". В решающей встрече "Боруссия" сыграет с "Реалом". Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

Что касается таблицы Бундеслиги, то дортмундцы финишировали пятыми, набрав 63 очка по итогам 34 туров. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, даже если финал этого сезона будет проигран.