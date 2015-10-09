Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 23:12
 

"Ливерпуль" принял неожиданное решение по Салаху перед матчем с ПСЖ

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" принял неожиданное решение по Салаху перед матчем с ПСЖ

"Ливерпуль" объявил стартовый состав на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча на "Парк де Пренс" в Париже начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Любопытно, что нападающий английского клуба египтянин Мохамед Салах начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Фримпонг, Собослаи, Вирц, Экитике.

В текущем сезоне Салах во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять ассистов. В том числе сыграл девять встреч в Лиге чемпионов, в которых оформил три взятия ворот и сделал два ассиста.

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

63%

Ничья

10%

Ливерпуль

27%

Проголосовало 227 человек

Живи спортом!