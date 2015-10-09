"Ливерпуль" принял неожиданное решение по Салаху перед матчем с ПСЖ

"Ливерпуль" объявил стартовый состав на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщают Vesti.kz.
Встреча на "Парк де Пренс" в Париже начнется в 00:00 по казахстанскому времени.
Любопытно, что нападающий английского клуба египтянин Мохамед Салах начнет встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав "Ливерпуля":
Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Фримпонг, Собослаи, Вирц, Экитике.
The Reds to take on PSG 🔴 #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 8, 2026
В текущем сезоне Салах во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять ассистов. В том числе сыграл девять встреч в Лиге чемпионов, в которых оформил три взятия ворот и сделал два ассиста.
