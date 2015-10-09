"Ливерпуль" принял неожиданное решение по Салаху перед матчем с ПСЖ

"Ливерпуль" объявил стартовый состав на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

Встреча на "Парк де Пренс" в Париже начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Любопытно, что нападающий английского клуба египтянин Мохамед Салах начнет встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Мамардашвили, Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Фримпонг, Собослаи, Вирц, Экитике.

The Reds to take on PSG 🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2026

В текущем сезоне Салах во всех турнирах провел 35 матчей, в которых забил десять голов и сделал девять ассистов. В том числе сыграл девять встреч в Лиге чемпионов, в которых оформил три взятия ворот и сделал два ассиста.

