"Ливерпуль" обновил рекорд всех времен

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" отметился уникальным достижением в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпциг", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Германии и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые в истории клуба выиграл первые 11 матчей сезона из 12 во всех турнирах.

Тем самым "красные" улучшили собственный рекорд, установленный командой в матче 8-го тура АПЛ с "Челси" (2:1). Тогда у мерсисайдцев было 10 побед в 11 матчах сезона.

Отметим, что команда Арне Слота выиграла все три первых матча в Лиге чемпионов и занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков. Кроме того, "Ливерпуль" с 21 очком после восьми матчей лидирует в АПЛ.

45-летний Слот возглавил "Ливерпуль" в текущее межсезонье. Специалист находился на посту главного тренера "Фейеноорда" с лета 2021 года.