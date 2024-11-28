В Лиге чемпионов обставили Месси и подобрались к рекорду Роналду: подробности

Вингер португальской "Бенфики" Анхель Ди Мария превзошел звездного соотечественника Лионеля Месси по числу ассистов в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

В среду, 27 ноября, во Франции "Бенфика" одержала драматическую победу над "Монако" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, завершив матч со счетом 3:2.

Ди Мария сделал две результативные передачи. Этот успех позволил аргентинцу обойти своего соотечественника по общему числу ассистов в истории турнира.

Теперь на счету Ди Марии 41 результативная передача, тогда как у Месси - 40. Лидером по этому показателю остается Криштиану Роналду, в активе которого 42 ассиста.

Ди Мария может вскоре побить рекорд Роналду. Сейчас, португалец защищает цвета саудовского "Аль-Насра", а Месси, играет за клуб МЛС "Интер Майами".