Левандовски вошел в элитный клуб Месси и Роналду

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски вошел в тройку лучших бомбардиров в 21 веке, передают Vesti.kz.

Это произошло после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" (4:1), в котором Левандовски забил свой 700-й гол в карьере.

Больше всего забитых мячей у форварда в составе "Баварии" – 344. За дортмундскую "Боруссию" он забил 103, сборную Польши – 84, "Барселону" – 74, "Лех" – 41, прочие польские клубы – 54. В Бундеслиге нападающий отличился 312 раз, в ЛЧ – 97, Ла Лиге – 54.

В 21 веке больше 700 голов за карьеру забили только два футболиста: Криштиану Роналду (907) и Лионель Месси (849).

Левандовски превзошел Роналду и сравнялся с Месси