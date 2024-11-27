Левандовски повторил достижение Месси с Роналду и вошел в историю

Нападающий каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски отметился историческим достижением в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с "Брестом" (3:0), в котором польский форвард оформил дубль. Таким образом, Левандовски преодолел отметку в 100 голов (101 мяч) в рамках главного европейского турнира.

В списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов он уступает только Криштиану Роналду (140) и Лионелю Месси (129).

"Безумно счастлив. 100 - это красивое число, но я забил уже 101 гол. Много лет назад я даже не думал, что смогу забить свыше 100 голов в Лиге чемпионов. Быть в одной группе с Криштиану и Месси здорово!", - приводит слова Левандовски издание Marca.

36-летнему Левандовски потребовалось для этого 125 матчей. Ранее он выступал за дортмундскую "Боруссию" и мюнхенскую "Баварию". В составе "Барселоны" поляк в Лиге чемпионов забил 14 голов в 19 матчах.

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