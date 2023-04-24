Легенда сборной Италии сделал неожиданное признание о "Реале" перед матчами Лиги чемпионов

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Легенда "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти высказался о противостоянии между "Реалом" и "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первая игра состоится в Мадриде в ночь на 10 мая, а ответная в Англии - 18 мая.
"Это финал в полуфинале. Две отличные команды и два великих клуба. Мы увидим 50 игроков мирового класса. Случиться может все, что угодно. Я болею за мадридский "Реал" и надеюсь, что они выйдут в финал", - цитирует 46-летнего итальянца Marca.
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