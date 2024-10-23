Легенда "Реала" двумя словами отреагировал на хет-трик Винисиуса в Лиге чемпионов

Бывший нападающий мадридского "Реала", а ныне игрок саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема отреагировал на выступление Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Мадриде и завершилась волевой победой "Реала" со счетом 5:2. При этом после первого тайма гости вели 2:0. В той игре Винисиус оформил хет-трик.

"Золотой мяч", - написал Бензема под постом Винисиуса в соцсетях.

Винисиус оформил первый хет-трик в Лиге чемпионов. Всего в 14 матчах за "Реал" в этом сезоне бразилец забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Добавим, что Винисиус считается главным фаворитом на "Золотой мяч" в 2024 году. В сезоне‑2023/24 он с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.