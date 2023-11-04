Легенда немецкого футбола посоветовал тренеру "Баварии" выиграть ЛЧ

Лотар Маттеус, легенда немецкого футбола, высказался о нынешнем уровне игры "Баварии" под руководством Томаса Тухеля, сообщают Vesti.kz.

"Даже после нескольких месяцев работы Тухеля команда по-прежнему играет не лучше, чем при Юлиане Нагельсмане. Все происходит по частям. Крупные победы над "Бохумом" и "Дармштадтом" - это хорошо, но, честно говоря, нам очень повезло в матчах с "Копенгагеном", "Галатасараем", "МЮ" или "Майнцем". Победы не были незаслуженными, но и не были выдающимися. Возможно, и сложатся отношения между Тухелем и "Баварией". Но для этого нужно выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Просто стать чемпионами Германии будет недостаточно. Они уже выиграли титул в прошлом сезоне, и то с большой долей везения",- приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Отметим, что "Бавария" лидирует в своей группе Лиги чемпионов, набрав девять очков после трех туров. Следующую игру мюнхенцы проведут на своем поле с "Галатасараем" 8 ноября. С турнирным положением команд в квартете А можно ознакомиться здесь.

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