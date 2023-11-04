Легенда немецкого футбола посоветовал тренеру "Баварии" выиграть ЛЧ

Лотар Маттеус, легенда немецкого футбола, высказался о нынешнем уровне игры "Баварии" под руководством Томаса Тухеля, сообщают Vesti.kz.
"Даже после нескольких месяцев работы Тухеля команда по-прежнему играет не лучше, чем при Юлиане Нагельсмане. Все происходит по частям. Крупные победы над "Бохумом" и "Дармштадтом" - это хорошо, но, честно говоря, нам очень повезло в матчах с "Копенгагеном", "Галатасараем", "МЮ" или "Майнцем". Победы не были незаслуженными, но и не были выдающимися.
Возможно, и сложатся отношения между Тухелем и "Баварией". Но для этого нужно выиграть чемпионат и Лигу чемпионов. Просто стать чемпионами Германии будет недостаточно. Они уже выиграли титул в прошлом сезоне, и то с большой долей везения",- приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.
Отметим, что "Бавария" лидирует в своей группе Лиги чемпионов, набрав девять очков после трех туров. Следующую игру мюнхенцы проведут на своем поле с "Галатасараем" 8 ноября. С турнирным положением команд в квартете А можно ознакомиться здесь.
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28 ноября
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|Селтик
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|Антверпен
|23:45
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29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00