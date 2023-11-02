"Кризис "МЮ": "красные дьяволы" выдали худший старт за полвека

"Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона с середины прошлого века, сообщают Vesti.kz.
В последнем матче "красные дьяволы" крупно уступили "Ньюкаслу" (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
По информации Sports.ru, подопечные Эрика тен Хага проиграли 8 из 15 матчей сезона. Подобного не было с 1962 года - тогда было 9 поражений. Также "МЮ" впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.
В текущем сезоне "МЮ" проиграл "Тоттенхэму", "Арсеналу", "Брайтону", "Баварии", "Кристал Пэлас", "Галатасараю", "Манчестер Сити" и "Ньюкаслу".
"МЮ" занимает восьмое место в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 10 матчах.
В квартете А Лиги чемпионов команда Эрика тен Хага идет третьей с 3 очками после 3 туров. Следующий матч она проведет на выезде против "Копенгагена" 8 ноября.
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7 ноября
|Шахтер Д
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|Ньюкасл Юнайтед
|23:45
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8 ноября
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9 ноября
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|Зальцбург
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28 ноября
|Лацио
|Селтик
|23:45
|Шахтер Д
|Антверпен
|23:45
|
29 ноября
|Фейеноорд
|Атлетико М
|02:00
|Барселона
|Порту
|02:00
|ПСЖ
|Ньюкасл Юнайтед
|02:00
|Милан
|Боруссия-09 Д
|02:00
|Янг Бойз
|Црвена Звезда
|02:00
|Манчестер Сити
|РБ Лейпциг
|02:00
|Галатасарай
|Манчестер Юнайтед
|23:45
|Севилья
|ПСВ Эйндховен
|23:45
|
30 ноября
|Бавария
|Копенгаген
|02:00
|Арсенал
|Ланс
|02:00
|Реал М
|Наполи
|02:00
|Брага Спортинг
|Унион
|02:00
|Бенфика
|Интер
|02:00
|Реал Сосьедад
|Зальцбург
|02:00