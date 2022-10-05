Крах в матче Лиги чемпионов. "Аякс" потерпел самое крупное поражение за 58 лет

Нидерландский "Аякс" потерпел поражение от "Наполи" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta, это самое крупное поражение "Аякса" во всех турнирах с ноября 1964 года. 58 лет назад амстердамский клуб уступил "Фейеноорду" со счетом 4:9 в чемпионате Нидерландов.

После трех туров в квартете А лидирует "Наполи" с 9 очками. За ним расположились "Ливерпуль" (6), "Аякс" (3) и "Рейнджерс" (0).

Матчи следующего тура пройдут 12 октября. Сыграют "Наполи" - "Аякс", "Рейнджерс" - "Ливерпуль".