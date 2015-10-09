"Копенгаген" представил заявку на матч с "Кайратом"

Стала известна заявка датского "Копенгагена" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Встерча в Копенгагене состоится завтра, 26 ноября. Начало в 22:45 по казахстаснкому времени.

В заявку датского клуба вошел 21 футболист:

Доминик Котарски, Мунаше Гарананга, Габриэль Перейра, Пантелис Хацидиакос, Виктор Клаессон, Юсуфа Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Маркос Лопес, Роберт Сильва, Юнносуке Сузуки, Мадс Эмиль Мэдсен, Йорам Заге, Доминик Сарапата, Биргер Мелинг, Элиас Ашури, Алекс Рунарссон, Уильям Клем, Виктор Дадасон и Оскар Буур.

"Копенгаген" после четырех туров набрал одно очко и занимает 33 место в таблице общего этапа. Алматинцы также набрали один балл и по дополнительным показателям уступают датчанам. Команда Рафаэля Уразбахтина идет на 34-м месте из 36-ти.