Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 22:16
 

"Копенгаген" представил заявку на матч с "Кайратом"

  Комментарии

Поделиться
"Копенгаген" представил заявку на матч с "Кайратом" ©instagram.com/fc_kobenhavn

Стала известна заявка датского "Копенгагена" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стала известна заявка датского "Копенгагена" на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Встерча в Копенгагене состоится завтра, 26 ноября. Начало в 22:45 по казахстаснкому времени.

В заявку датского клуба вошел 21 футболист:

Доминик Котарски, Мунаше Гарананга, Габриэль Перейра, Пантелис Хацидиакос, Виктор Клаессон, Юсуфа Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Маркос Лопес, Роберт Сильва, Юнносуке Сузуки, Мадс Эмиль Мэдсен, Йорам Заге, Доминик Сарапата, Биргер Мелинг, Элиас Ашури, Алекс Рунарссон, Уильям Клем, Виктор Дадасон и Оскар Буур.

"Копенгаген" после четырех туров набрал одно очко и занимает 33 место в таблице общего этапа. Алматинцы также набрали один балл и по дополнительным показателям уступают датчанам. Команда Рафаэля Уразбахтина идет на 34-м месте из 36-ти. 


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Дания, Копенгаген   •   Общий этап, мужчины
26 ноября 22:45   •   не начат
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
- : -
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Копенгаген
Ничья
Кайрат
Проголосовало 219 человек

Реклама

Живи спортом!