Команда казахстанского тренера вырвала ничью у топового соперника в Лиге чемпионов

Литовский "Жальгирис", который тренирует казахстанец Владимир Чебурин сыграл на своем поле с турецким "Галатасараем" в матче квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Вильнюсе завершилась со счетом 2:2. Все основные события в этой игре развернулись во втором тайме.
На 48-й минуте Матиас Оевуси вывел литовскую команду вперед. Впрочем, голы Абдулкерима Бардакчи (75-я минута) и Халила Дервишоглу (78) развернули ситуацию в пользу турецкого клуба.
От поражения литовцев на 92-й минуте спас Донатас Казлаускас, который празднуя гол, получил вторую желтую карточку.
Ответный матч пройдет в Стамбуле в ночь на 3 августа.
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