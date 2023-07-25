Команда казахстанского тренера вырвала ничью у топового соперника в Лиге чемпионов

Литовский "Жальгирис", который тренирует казахстанец Владимир Чебурин сыграл на своем поле с турецким "Галатасараем" в матче квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Вильнюсе завершилась со счетом 2:2. Все основные события в этой игре развернулись во втором тайме.

На 48-й минуте Матиас Оевуси вывел литовскую команду вперед. Впрочем, голы Абдулкерима Бардакчи (75-я минута) и Халила Дервишоглу (78) развернули ситуацию в пользу турецкого клуба.

От поражения литовцев на 92-й минуте спас Донатас Казлаускас, который празднуя гол, получил вторую желтую карточку.

Ответный матч пройдет в Стамбуле в ночь на 3 августа.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ