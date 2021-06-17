"Когда-то невезение должно закончиться". Экс-игрок "Кайрата" оценил итоги жеребьевки еврокубков для клубов КПЛ

Казахстанские клубы имеют хорошие шансы на выход в следующий этап еврокубков, считает экс-игрок "Кайрата", "Актобе" и национальной команды Олег Мусин, который ныне занимается агентской деятельностью и руководит своими футбольными школами в Москве и Подмосковье. В интервью корреспонденту Vesti.kz он привел необходимые для успеха факторы и назвал самых сложных соперников.

- Можно ли назвать итоги жеребьевки удачными для наших клубов?

- Считаю, что в основном попались проходимые соперники. Хотя, если говорить о благосклонности жребия, то "Кайрату" вновь достался "Маккаби" - неудобная команда. Но, почему бы алматинцам не попробовать сломать традицию? У "Кайрата" квалифицированный состав, который может пройти израильтян. Думаю, у них не будет проблем с настроем и мотивацией. Когда-то это невезение должно закончится. Я верю в "Кайрат".

- Кто фаворит в паре "Астана" - "Арис"?

- У греков своеобразная манера футбола, в их клубах много легионеров. При этом, если брать шансы "Астаны", я с оптимизмом смотрю на эту пару. Все будет зависеть от настроя команды, и многое определится в первом матче, который пройдет в Казахстане. Желательно забить самим и не дать этого сделать грекам. Соперник вполне проходимый.

- Румынская "Стяуа" - проходимый для "Шахтера" соперник?

- "Стяуа" - не подарок. Румынские команды, как правило, техничные и быстрые, хорошо бегут. Здесь будет очень непросто. С другой стороны, когда ты играешь в Европе, то надо показывать себя с лучшей стороны, верить в свои силы и бороться.

- Какие шансы у "Тобола" в противостоянии с "Хайдуком"?

- "Хайдук" - хорошая команда. Хорватский футбол не нуждается в особых представлениях. "Тоболу" надо строго играть в обороне и попробовать забить на выезде. Если получится выстоять в Хорватии, то многое будет решаться в ответной игре в Костанае. А это дополнительные шансы. У "Тобола" хорошая команда.

- "Тобол" покинул главный тренер Григорий Бабаян. Какую роль это может сыграть?

- Наверное, в команде сильно ничего не поменяется - состав остался прежний, в игре и в построениях тоже наверняка не будет значительных изменений. Надеюсь, что у всех клубов получится. Сейчас нет непроходимых команд, это видно даже по чемпионату Европы. Все играют "от ножа", бьются, несутся вперед.

Напомним, "Кайрат" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с израильским "Маккаби" (Хайфа). 6 или 7 июля состоится первый матч на выезде, 13 или 14 соперники встретятся в Алматы. В случае успеха "Кайрат" в следующем раунде ждет сербская "Црвена Звезда". В случае поражения в квалификации Лиги чемпионов алматинцы сыграют во втором раунде Лиги конференций с неудачником противостояния "Динамо Тбилиси" (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан).

"Тобол", "Астана" и "Шахтер" свои матчи в Лиге конференций проведут 22 и 29 июля. Столичный клуб в первом поединке примет "Арис" дома, а костанайцы и карагандинцы дебютируют в новом турнире на выезде - в Хорватии и Румынии соответственно.

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