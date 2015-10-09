Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 17:12
 

В клубе Ла Лиги заявили о шансах на Лигу чемпионов: это не "Реал" и не "Барса"

  Комментарии

Поделиться
В клубе Ла Лиги заявили о шансах на Лигу чемпионов: это не "Реал" и не "Барса" ©Depositphotos.com/zloyel

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что команда вполне готова взять главный европейский трофей под руководством Диего Симеоне, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что команда вполне готова взять главный европейский трофей под руководством Диего Симеоне, сообщают Vesti.kz.

По его словам, выиграть Лигу чемпионов — задача максимально сложная для любого клуба, однако текущий состав и работа тренерского штаба дают мадридцам реальные шансы наконец добиться долгожданного триумфа.

- Выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно сложно для любой команды. Но я убеждён, что с Чоло мы этого добьёмся. С Симеоне и с этой командой мы можем этого добиться, я оптимист. Почему мы не можем выиграть Лигу чемпионов? - цитирует Сересо Marca.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Атлетико" провёл шесть матчей, в которых одержал четыре победы и дважды уступил. С 12 очками команда занимает восьмое место в таблице общего этапа.

Отметим, что из представителей Ла Лиги фаворитами Лиги чемпионов зачастую считают мадридский "Реал" и "Барселону".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 20:15   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бетис
Бетис
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бетис
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!