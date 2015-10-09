В клубе Ла Лиги заявили о шансах на Лигу чемпионов: это не "Реал" и не "Барса"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что команда вполне готова взять главный европейский трофей под руководством Диего Симеоне, сообщают Vesti.kz.

По его словам, выиграть Лигу чемпионов — задача максимально сложная для любого клуба, однако текущий состав и работа тренерского штаба дают мадридцам реальные шансы наконец добиться долгожданного триумфа.

- Выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно сложно для любой команды. Но я убеждён, что с Чоло мы этого добьёмся. С Симеоне и с этой командой мы можем этого добиться, я оптимист. Почему мы не можем выиграть Лигу чемпионов? - цитирует Сересо Marca.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Атлетико" провёл шесть матчей, в которых одержал четыре победы и дважды уступил. С 12 очками команда занимает восьмое место в таблице общего этапа.

Отметим, что из представителей Ла Лиги фаворитами Лиги чемпионов зачастую считают мадридский "Реал" и "Барселону".

