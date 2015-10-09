Французский "Ланс" потерпел разгромное поражение от итальянского "Комо" со счётом 1:9 в домашнем матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27, сообщают Vesti.kz.

Этот результат стал историческим антирекордом для представителей ведущих европейских чемпионатов.

По информации журналиста Алексиса Мартин-Тамайо, известного под ником Mister Chip, "Ланс" стал первым клубом из топ-5 европейских лиг, который пропустил девять мячей на своём поле в еврокубковом матче.

После четырёх туров французский клуб имеет в активе три очка и занимает 33-е место в общей таблице турнира. "Комо" с девятью баллами располагается на четвёртой позиции.

В следующем туре итальянцы примут греческий АЕК, а "Ланс" отправится в гости к "РБ Лейпциг". Обе встречи запланированы на 24 ноября.

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