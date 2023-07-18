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Клуб казахстанского тренера вышел на "Галатасарай" в Лиге чемпионов

Клуб казахстанского тренера вышел на "Галатасарай" в Лиге чемпионов
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Литовский "Жальгирис", который возглавляет казахстанский специалист Владимир Чебурин вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче первого раунда литовский клуб обыграл на выезде "Стругу" из Северной Македонии - 2:1. Хозяева вышли вперед на 76-й минуте после гола Бесарта Ибраими.

На 78-й минуте клуб из Вильнюса благодаря мячу Юрия Кендыша сравнял счет, а итоговый счет был установлен на 84-й минуте, когда свои ворота поразил защитник "Струги" Сава Радич.

Отметим, что в первом матче соперники сыграли со счетом 0:0.

Во втором раунде "Жальгирис" сыграет с турецким "Галатасараем". Первая игра пройдет 25 июля в Вильнюсе, а ответная - 2 августа в Стамбуле.

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Метки:
Литва Лига чемпионов Чебурин Владимир Турция

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