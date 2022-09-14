Клуб экс-тренера "Астаны" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов

Чешская "Виктория" под руководством экс-тренера "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Михала Билека потерпела поражение от итальянского "Интера" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Пльзене на стадионе "Дусан Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Эдин Джеко (20-я минута) и Дензел Думфрис (70-я).

Таким образом, "Виктория" потерпела второе поражение и осела на последнем месте в квартете С. При этом "Интер" отпраздновал первую победу и с тремя очками расположился на третьей строчке.

В следующем туре, 4 октября, "Виктория" в гостях сыграет с "Баварией", а "Интер" дома примет "Барселону".

Напомним, 57-летний Билек возглавлял сборную Казахстана и "Астану" в период 2019-2020 годов, после чего принял клуб из города Пльзень.

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