Клопп высказался о непопадании "Ливерпуля" в Лигу чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов. Его футболисты финишировали на пятом месте в таблице английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Ранее форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что опустошен из-за невыхода команды в ЛЧ.

На вопрос, беспокоит ли ближайшее будущее Салаха после этого заявления, Клопп сказал:

"Не беспокоюсь, нет. Я слышал только то, что он сказал, но я не смог прочитать ничего, что могло бы привести к такому развитию событий.

Если бы ко мне пришел игрок и сказал: "О, мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти", я бы сам отвез его в другой клуб.

Я бы взял ключи и сказал "садись в машину, куда хочешь, я тебя отвезу".

Это было бы то, чего я никогда не мог бы понять. Я же не говорю: "О, мы не попали в Лигу чемпионов, мне нужно работать в Лиге чемпионов, поэтому я еду", - приводит слова Клоппа Sky Sports.