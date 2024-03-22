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Килиан Мбаппе узнал условие для пропуска матча с "Барселоной" в ЛЧ

Килиан Мбаппе узнал условие для пропуска матча с "Барселоной" в ЛЧ
©ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пошутил относительно участия Килиана Мбаппе в матче с "Барселоной" в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. Первый матч пройдет в ночь на 12 апреля в Париже.

Отмечается, что во время трансляции на Twitch один из пользователей поинтересовался у тренера парижан, сколько подписчиков ему нужно, чтобы Мбаппе в матче с каталонцами вышел на позиции центрального защитника.

"Подписчиков не надо, но если вы поможете фонду Xana и пожертвуете 4-5 миллионов евро, я попрошу Килиана (Мбаппе) отдохнуть", - ответил Луис Энрике во время стрима.

Фонд Xana был учрежден по инициативе Луиса Энрике с целью оказания поддержки и помощи семьям с детьми и молодыми людьми, страдающими от серьезных заболеваний, как указано на веб-сайте фонда. Он получил название в честь его дочери Ксаны, которая скончалась от остеосаркомы в возрасте девяти лет.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Барселона Лига чемпионов

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