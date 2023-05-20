Кьеллини объяснил, в чем заключается единственный шанс "Интера" в финале ЛЧ против "Манчестер Сити"

Бывший защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает "Манчестер Сити" фаворитом финала Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что 10 июня в Стамбуле "горожане" сыграют с миланским "Интером".

"Гвардиола по-прежнему одержим Лигой чемпионов. "Манчестер Сити" не может не выиграть эту Лигу чемпионов, они огромные фавориты, и единственная надежда для итальянцев – это давление. Потому что во всем остальном, при всем моем уважении, "Сити" на другом уровне.

Если Холанд не забил, представьте, что может произойти, если эти мячи попадут в ворота", – заявил Кьеллини.

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