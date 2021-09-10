В Казахстане в прямом эфире покажут Лигу чемпионов, Лигу Европы и матчи "Кайрата" в Лиге конференций

Телерадиокорпорация "Казахстан" стала обладателем прав на показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне-2021/2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Телеканалы Qazaqstan и Qazsport покажут в прямом эфире матчи лучших европейских футбольных клубов.

Отметим, что с этого сезона стартует новый клубный турнир УЕФА - Лига конференций, где от Казахстана выступит "Кайрат". Алматинский клуб впервые в своей истории сыграет в групповом этапе еврокубка.

В группе H подопечные Курбана Бердыева будут соперничать со швейцарским "Базелем", азербайджанским "Карабахом" и кипрской "Омонией".

Первый матч пройдет с "Омонией" 16 сентября в Алматы. Начало - в 20:30 по времени Нур-Султана. С расписанием игр в квартете Н можно ознакомиться здесь.

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