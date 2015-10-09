"Кайрату" предрекли первую победу в Лиге чемпионов

Российский портал "Чемпионат" дал прогноз на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором датский "Копенгаген" примет алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

"Кайрат" пока что набрал всего одно очко за четыре тура. Но впереди у казахстанцев встреча с "Копенгагеном". Да, матч пройдёт в столице Дании, однако у клуба из Алма-Аты всё равно есть неплохая возможность взять очки. С кем ещё, если не с прямым конкурентом? Тем более в нынешнем розыгрыше Копенгаген" уже уступил азербайджанскому "Карабаху" (0:2). И у датчан, и у казахстанцев - по одному очку в этой ЛЧ", - говорится в публикации.