"Кайрату" предрекли первую победу в Лиге чемпионов

Российский портал "Чемпионат" дал прогноз на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором датский "Копенгаген" примет алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz.
Встреча команд пройдет 26 ноября в Дании и начнется в 22:45 по казахстанскому времени.
"Кайрат" пока что набрал всего одно очко за четыре тура. Но впереди у казахстанцев встреча с "Копенгагеном". Да, матч пройдёт в столице Дании, однако у клуба из Алма-Аты всё равно есть неплохая возможность взять очки. С кем ещё, если не с прямым конкурентом? Тем более в нынешнем розыгрыше Копенгаген" уже уступил азербайджанскому "Карабаху" (0:2). И у датчан, и у казахстанцев - по одному очку в этой ЛЧ", - говорится в публикации.
Напомним, "Кайрат" четырёх турах общего этапа ЛЧ набрал 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).
В активе "Копенгаген" также один набранный балл.
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)
