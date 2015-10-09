Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 22:24
 

"Кайрату" назвали единственный шанс в Лиге чемпионов

  Комментарии

"Кайрату" назвали единственный шанс в Лиге чемпионов Рикардиньо ©ФК "Кайрат"

Сайт Goal.com оценил шансы алматинского "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Кайрат" дебютирует на общем этапе Лиги чемпионов матчем против португальского "Спортинга". игра пройдет в Лиссабоне в ночь с 18 на 19 сентября.

"Мало кто из экспертов верил, что "Кайрат" сможет впервые в истории клуба пробиться в основную сетку Лиги чемпионов, когда по жребию в раунде плей-офф им достался "Селтик".

Ведь шотландцы всего лишь с минимальным счетом уступили "Баварии" в стыковых матчах на прошлой стадии турнира в прошлом сезоне.

Однако "Кайрат" проявил завидную стойкость и впечатляющую дисциплину в обороне, удержав "Селтик" без забитых мячей на протяжении 210 минут игрового времени, а затем одержав победу в серии пенальти, что вызвало бурные сцены празднования на Центральном стадионе в Алматы.

Тем не менее нельзя отрицать, что теперь чемпионам Казахстана предстоит играть против команд с куда более мощной атакой, чем у чемпионов Шотландии. Поэтому пробиться в стадию плей-офф новичкам турнира будет крайне сложно, и, вероятно, их единственный реальный шанс набрать очки - это матч третьего тура против "Пафоса", - пишет портал.

Кроме игры в Португалии, алматинцы также сыграют на выезде с миланским "Интером", датским "Копенгагеном" и английским "Арсеналом".

Дома, подопечные Рафаэля Уразбахтина примут мадридский "Реал", кипрский "Пафос", греческий "Олимпиакос" и бельгийский "Брюгге".

Юношеская лига УЕФА 2025/26   •   Португалия, Оэйраш   •   Групповой этап, Путь Лиги чемпионов, мужчины
18 сентября 17:00   •   не начат
Спортинг (U-19) Л
Спортинг (U-19) Л
(Лиссабон)
- : -
Кайрат (U-19)
Кайрат (U-19)
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Спортинг (U-19) Л
Ничья
Кайрат (U-19)
Проголосовало 26 человек

