Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 19:32
 

"Кайрат" выбрал состав на матч Лиги чемпионов с "Брюгге"

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" выбрал состав на матч Лиги чемпионов с "Брюгге" ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" представил стартовый состав на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Кайрат" представил стартовый состав на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:30 по казахстанскому времени.

Состав "Кайрата":

Анарбеков, Мата, Сорокин, Мартынович (к), Тапалов, Касабулат, Глэзер, Громыко, Жоржиньо, Мрынский, Эдмилсон.

После шести сыгранных туров "Кайрат" набрал одно очко и идёт на последнем, 36-м, месте в турнирной таблице общего этапа главного еврокубка. "Брюгге", в свою очередь, имеет 4 балла и располагается на 30-й строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Брюгге
Брюгге
(Брюгге)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Брюгге
Проголосовало 1077 человек

Реклама

Живи спортом!