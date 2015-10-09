"Кайрат" выбрал состав на матч Лиги чемпионов с "Брюгге"

"Кайрат" представил стартовый состав на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:30 по казахстанскому времени.

Состав "Кайрата":

Анарбеков, Мата, Сорокин, Мартынович (к), Тапалов, Касабулат, Глэзер, Громыко, Жоржиньо, Мрынский, Эдмилсон.

После шести сыгранных туров "Кайрат" набрал одно очко и идёт на последнем, 36-м, месте в турнирной таблице общего этапа главного еврокубка. "Брюгге", в свою очередь, имеет 4 балла и располагается на 30-й строчке.

