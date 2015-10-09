Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов в Астане

"Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов в Астане

Стал известен стартовый состав "Кайрата" на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и стартует в 20:30 по местному времени.

"Кайрат" сыграет в следующем составе: Анарбеков (к), Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глэзер, Зариа, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

Запасные: Калмурза, Буч, Кургин, Мартынович, Касабулат, Садыбеков, Громыко, Станоев, Туякбаев, Жоржиньо.

Перед очным матчем "жёлто-чёрные" имеют в своём активе одно очко, тогда как греческий клуб набрал два. На основном этапе главного еврокубка алматинцы уже сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0) и потерпели поражения от лиссабонского "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5), миланского "Интера" (1:2) и датского "Копенгагена" (2:3).

В общей турнирной таблице этапа "Кайрат" занимает 35-е место, а "Олимпиакос" клуб располагается на 33-й строчке.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 20:30   •   идёт
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
0:0
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 843 человек

