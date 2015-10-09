"Кайрат" назвал состав на матч Лиги чемпионов в Астане

Стал известен стартовый состав "Кайрата" на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и стартует в 20:30 по местному времени.

"Кайрат" сыграет в следующем составе: Анарбеков (к), Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глэзер, Зариа, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

Запасные: Калмурза, Буч, Кургин, Мартынович, Касабулат, Садыбеков, Громыко, Станоев, Туякбаев, Жоржиньо.

Перед очным матчем "жёлто-чёрные" имеют в своём активе одно очко, тогда как греческий клуб набрал два. На основном этапе главного еврокубка алматинцы уже сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0) и потерпели поражения от лиссабонского "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5), миланского "Интера" (1:2) и датского "Копенгагена" (2:3).

В общей турнирной таблице этапа "Кайрат" занимает 35-е место, а "Олимпиакос" клуб располагается на 33-й строчке.

