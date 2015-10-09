Капитан "Кайрата" раскрыл план на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Защитник сборной Беларуси по футболу и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович высказался о предстоящем матче против мадридского "Реала" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Это большой матч, который мы все ждали. Хочется выйти на поле и получить удовольствие от футбола, от этой атмосферы, которая 100 процентов будет замечательная. Хочется насладиться", — сказал Мартынович в интервью Qsport.

Матч между командами пройдёт 30 сентября на алматинском стадионе "Центральный" и начнётся в 21:45 по местному времени. Для подопечных Рафаэля Уразбахтина это станет первым домашним выступлением в основном раунде турнира. Ранее команда уступила в Лиссабоне местному "Спортингу" со счётом 1:4. Игроки под руководством Хаби Алонсо, в свою очередь, начали групповой этап с победы над "Марселем" — 2:1.

Напомним, 38-летний Мартынович выступает за "жёлто-чёрных" с июня 2024 года - тогда он в статусе свободного агента перешёл из казанского "Рубина". В текущем сезоне белорусский защитник провёл уже 30 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 250 тысяч евро.

