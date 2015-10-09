Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Капитан "Кайрата" раскрыл план на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Защитник сборной Беларуси по футболу и капитан алматинского "Кайрата" Александр Мартынович высказался о предстоящем матче против мадридского "Реала" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Это большой матч, который мы все ждали. Хочется выйти на поле и получить удовольствие от футбола, от этой атмосферы, которая 100 процентов будет замечательная. Хочется насладиться", — сказал Мартынович в интервью Qsport.

Матч между командами пройдёт 30 сентября на алматинском стадионе "Центральный" и начнётся в 21:45 по местному времени. Для подопечных Рафаэля Уразбахтина это станет первым домашним выступлением в основном раунде турнира. Ранее команда уступила в Лиссабоне местному "Спортингу" со счётом 1:4. Игроки под руководством Хаби Алонсо, в свою очередь, начали групповой этап с победы над "Марселем" — 2:1.

Напомним, 38-летний Мартынович выступает за "жёлто-чёрных" с июня 2024 года - тогда он в статусе свободного агента перешёл из казанского "Рубина". В текущем сезоне белорусский защитник провёл уже 30 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 250 тысяч евро.

Тренер "Кайрата" сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
