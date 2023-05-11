Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Комментарии

Капелло назвал причины поражения "Милана" от "Интера" в первом полуфинале ЛЧ

Капелло назвал причины поражения "Милана" от "Интера" в первом полуфинале ЛЧ
©twitter.com/acmilan

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение "Милана" от "Интера" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Corriere dello Sport. Он высказался о вине наставника команды. 

"Тренер не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором они так играют. Полузащитники "Интера" всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем. Что бы я сказал, если бы был тренером "Милана"? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. "Интер" немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч", - сказал Капелло. 

Напомним, итальянское дерби в прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".

В другом первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Милан ФК Интер Лига чемпионов Капелло Фабио

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Вчера , 10:21
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan Капелло назвал причины поражения "Милана" от "Интера" в первом полуфинале ЛЧ
Вчера , 08:56
Лига чемпионов
©twitter.com/realmadriden Глава Ла Лиги высказался о первом матче "Реала" с "Манчестер Сити" в ЛЧ
Вчера , 07:25
Лига чемпионов
©pazzidifanta.com Главный тренер "Милана" раскритиковал судейство после поражения от "Интера" в Лиге чемпионов
Вчера , 02:56
Лига чемпионов
©UEFA "Интер" обыграл "Милан" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
10 мая, 14:55
Лига чемпионов
©ESPN "Милан" - "Интер": где смотреть прямую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов
10 мая, 09:45
Лига чемпионов
©ФК "Реал"/"МЮ" Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов
10 мая, 08:25
Лига чемпионов
©Кадр из видео Отец Холанда оскорблял и кидался едой в болельщиков "Реала" во время матча ЛЧ
10 мая, 07:21
Лига чемпионов
©Sports.ru Анчелотти и Гвардиола впервые сыграли друг против друга вничью
10 мая, 02:53
Лига чемпионов
©uefa.com "Реал" упустил победу над "МанСити" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
9 мая, 15:40
Лига чемпионов
©ФК "Манчестер Сити" Анчелотти оценил роль Холанда в составе "Манчестер Сити"
9 мая, 15:10
Лига чемпионов
©UEFA Champions League "Надо добивать". В "Ман Сити" сделали смелое заявление перед встречей с "Реалом"
9 мая, 09:10
Лига чемпионов
©Marca Прямая трансляция полуфинального матча ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити"
8 мая, 15:48
Лига чемпионов
©instagram.com/bernardocarvalhosilva "Манчестер Сити" не боится "Реала" - Бернарду Силва
8 мая, 15:13
Лига чемпионов
©instagram.com/waynerooney Уэйн Руни: "Ман Сити" уничтожит "Реал Мадрид"
7 мая, 14:20
Лига чемпионов
©twitter.com/acmilan Главный тренер "Милана" высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
7 мая, 13:45
Лига чемпионов
©ФК "Реал" Куртуа поддержал Анчелотти перед стартом "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов
6 мая, 15:19
Лига чемпионов
©UEFA.com Президент "Наполи" назвал главную причину вылета из Лиги чемпионов
5 мая, 18:10
Лига чемпионов
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" впервые за семь лет остался без еврокубков
5 мая, 10:45
Лига чемпионов
©twitter.com/CalcioFinanza Мы скучаем по Лиге чемпионов - президент "Наполи" о Скудетто
4 мая, 13:40
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity Гвардиола посоветовал фанатам "Арсенала" радоваться попаданию в Лигу чемпионов
3 мая, 15:20
Лига чемпионов
©twitter.com/Arsenal Мы попали в ЛЧ за шесть туров до конца - Микель Артета о сезоне "Арсенала"
3 мая, 14:18
Лига чемпионов
©twitter.com/ManUtd "Проблемы с Роналду в прошлом". Оценены шансы "МЮ" выиграть АПЛ и ЛЧ
2 мая, 14:01
Лига чемпионов
©twitter.com/ManCity "Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"
2 мая, 13:29
Лига чемпионов
©twitter.com/FCBarcelona В "Барселоне" высказались о сезоне на фоне выступлений "Реала"
2 мая, 11:49
Лига чемпионов
©instagram.com/leomessi УЕФА "занизил" успехи Месси. Фанаты в недоумении
1 мая, 14:50
Лига чемпионов
©UEFA Назван первый финалист Лиги чемпионов
1 мая, 13:35
Лига чемпионов
©ra.am Лидер "Интера" поделился настроем перед полуфиналом ЛЧ c "Миланом"
30 апреля, 18:06
Лига чемпионов
©instagram.com/mancity Гвардиола высказался о важности АПЛ перед Лигой чемпионов
30 апреля, 12:20
Лига чемпионов
©ФК "Челси" Ситуация накаляется? Ряду игроков "Челси" сократят зарплату с нового сезона
29 апреля, 14:47
Лига чемпионов
©twitter.com/FabrizioRomano "Этот сезон запомнят за 7:0 с "Манчестер Юнайтед". Клопп - о результатах "Ливерпуля" и Лиге Европы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus