Капелло назвал причины поражения "Милана" от "Интера" в первом полуфинале ЛЧ

Известный итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал поражение "Милана" от "Интера" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает Corriere dello Sport. Он высказался о вине наставника команды.

"Тренер не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором они так играют. Полузащитники "Интера" всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем. Что бы я сказал, если бы был тренером "Милана"? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. "Интер" немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч", - сказал Капелло.

Напомним, итальянское дерби в прошло в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Номинальным хозяином встречи был "Милан". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Интера".

В другом первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.