"Камп Ноу" закрыт? "Барселона" назвала домашний стадион на матч против ПСЖ

"Барселона" объявила на своём официальном сайте, что первый домашний матч сезона Лиги чемпионов против ПСЖ команда Ханса-Дитера Флика проведёт не на "Камп Ноу", а на Олимпийском стадионе, сообщают Vesti.kz.

Домашеяя арены "блаугранас" по-прежнему не готов принять болельщиков - реконструкция ещё не завершена.

"Клуб продолжает активную работу по получению необходимых административных разрешений для открытия "Камп Ноу" в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.

Именно на Олимпийском стадионе каталонцы проводили свои домашние игры и в прошлом сезоне.

Встреча с ПСЖ пройдёт в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Полное открытие обновлённого "Камп Ноу" запланировано на следующее лето, а пока "Барса" будет принимать соперников на модернизированном, но пока ограниченном по вместимости стадионе.