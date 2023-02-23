Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов

Впервые в истории сразу три итальянских клуба выиграли свои первые матчи на одной стадии плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

В первых матчах 1/8 финала ЛЧ "Милан" дома обыграл "Тоттенхэм" (1:0), "Наполи" в гостях оказался сильнее "Айнтрахта" (2:0), а "Интер" на своем поле победил "Порту" (1:0).

Результаты других матчей данной стадии:

"Пари Сен-Жермен" - "Бавария" - 0:1

"Боруссия Дортмунд" - "Челси" - 1:0

"Брюгге" - "Бенфика" - 0:2

"Ливерпуль" - "Реал" - 2:5

"Лейпциг" - "Манчестер Сити" - 1:1

Ответные игры пройдут с 9 по 16 марта.

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