Испанский игрок дал совет "Кайрату" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Бывший нападающий столичного "Жениса" Мигель Анхель Хунко Мартинес считает, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов станет для алматинцев моментом, которым нужно дорожить, передают Vesti.kz.

Матч 2-го тура общего этапа ЛЧ состоится 30 сентября в Алматы. Для алматинцев это будет первая домашняя игра в истории основной сетки турнира.

"Трудно сказать, как "Кайрату" нужно играть против "Реала". Я не тренер. Но как игрок могу отметить: самое главное — насладиться моментом, потому что никогда не знаешь, выпадет ли еще шанс сыграть в Лиге чемпионов. И тем более против мадридского "Реала". Нужно получать удовольствие и играть, как всегда. Стараться выложиться по максимуму и выполнять установку тренера", — сказал испанец в интервью ASnews.kz.

Мигель Анхель Хунко Мартинес, известный также как Мика, является воспитанником испанского "Райо Кантабрия". За карьеру он выступал за ряд клубов в Испании, Финляндии, Малайзии и Камбодже. В составе "Жениса" провел пять матчей и забил два гола. После расторжения контракта с клубом футболист находится в статусе свободного агента.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)



21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)



6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)



26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)



9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)



20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)



29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)