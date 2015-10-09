Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 18:02
 

Испанский игрок дал совет "Кайрату" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Испанский игрок дал совет "Кайрату" на матч с "Реалом" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Бывший нападающий столичного "Жениса" Мигель Анхель Хунко Мартинес считает, что встреча "Кайрата" с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов станет для алматинцев моментом, которым нужно дорожить, передают Vesti.kz.

Матч 2-го тура общего этапа ЛЧ состоится 30 сентября в Алматы. Для алматинцев это будет первая домашняя игра в истории основной сетки турнира.

"Трудно сказать, как "Кайрату" нужно играть против "Реала". Я не тренер. Но как игрок могу отметить: самое главное — насладиться моментом, потому что никогда не знаешь, выпадет ли еще шанс сыграть в Лиге чемпионов. И тем более против мадридского "Реала". Нужно получать удовольствие и играть, как всегда. Стараться выложиться по максимуму и выполнять установку тренера", — сказал испанец в интервью ASnews.kz.

Мигель Анхель Хунко Мартинес, известный также как Мика, является воспитанником испанского "Райо Кантабрия". За карьеру он выступал за ряд клубов в Испании, Финляндии, Малайзии и Камбодже. В составе "Жениса" провел пять матчей и забил два гола. После расторжения контракта с клубом футболист находится в статусе свободного агента.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
    2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
    5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
    7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
    9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
    12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
    14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
    15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
    18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
    21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
    23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
    24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
    25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
    26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
    29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
    32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
    35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
    36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

