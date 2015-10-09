В Испании предсказали составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" в рамках общего этапа Лиги чемпионов примет мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Матч "Кайрат" - "Реал" состоится уже завтра, 30 сентября, в Алматы. Начало - в 21:45.

Популярное испанское издание Marca предположило, кто выйдет в стартовом составе обоих клубов.

Вероятный состав "Кайрата":

Калмурза, Тапалов, Мартынович, Сорокин, Мата, Касабулат, Арад, Мрынский, Жоржиньо, Громыко, Сатпаев.

Возможный состав "Реала":

Куртуа, Асенсио, Уэйсен, Каррерас, Фран Гарсиа, Вальверде, Камавинга, Мастантуоно, Беллингем, Родриго, Мбаппе.

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.