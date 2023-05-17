"Интер" повторил достижение "Ювентуса" после выхода в финал ЛЧ

"Интер" вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв "Милан" в ответной полуфинальной игре (1:0). В первой встрече подопечные Симоне Индзаги выиграли со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

В финале, 10 июня в Стамбуле, "Интер" сыграет с победителем противостояния между "Реалом" и "Манчестер Сити" (1:1 после первой игры).

По информации Sport24, "Интер" вышел в финал, хотя занял второе место на групповом этапе. Последний раз подобное удавалось "Ливерпулю" и "Интеру" в сезоне-2018/19. Последней итальянской командой, дошедшей до финала со второго места в группе, стал "Ювентус" в сезоне-2014/15.

На групповом этапе "Интер" набрал 10 очков и пропустил вперед "Баварию" (18 очков), но отправил в Лигу Европы "Барселону" (7 очков).

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.