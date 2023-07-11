Именитый судья отработает матч "Астаны" в Лиге чемпионов

Известный турецкий футбольный арбитр Джюнейт Чакыр будет работать на матче "Астаны" в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Турецкую футбольную федерацию.

"Джюнейт Чакыр будет выполнять функции арбитра-наблюдателя на матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между казахстанской "Астаной" и тбилисским "Динамо", который состоится в среду, 12 июля 2023 года.

Матч, который начнется на стадионе "Астана Арена" в Астане (Казахстан) в 20.00, будет обслуживать Кристиан-Петру Чокирка из Австрии", - пишет пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

Первый матч между "Астаной" и "Динамо" состоится завтра, 12 июля, в 20:00 по столичному времени, а ответная встреча пройдет через неделю, 19 числа.

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