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"Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"

"Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"
©twitter.com/ManCity

Бывший английский футболист Пол Мерсон считает, что только "Реал" может помешать "Манчестер Сити" выиграть три трофея в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Манчестер Сити" сыграет свой первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 9 на 10 мая.

"Дальше будет игра с "Реалом" на выезде – я думаю, в домашнем матче "Сити" возьмет игру под контроль, но на выезде, если "Реал" начнет действовать, а "Сити" проведет плохой тайм, могут возникнуть серьезные проблемы.

В финале Кубка Англии будет "Манчестер Юнайтед", который должен будет помешать им выиграть требл, потому что к тому времени, я думаю, они выиграют лигу. Они выйдут в финал, если сделают все правильно против "Реала", и ни "Интер", ни "Милан" их в жизни не обыграют.

Итак, на мой взгляд, у них есть два матча (чтобы выиграть требл). Люди скажут: "О, но они не обыграли "Брайтон", – но сейчас они могут проиграть, выигрывать все матчи необязательно", - сказал Мерсон в интервью Soccer Saturday.

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Метки:
Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити

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