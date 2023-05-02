"Их в жизни не обыграют". Назван единственный клуб, способный помешать "Манчестер Сити"

Бывший английский футболист Пол Мерсон считает, что только "Реал" может помешать "Манчестер Сити" выиграть три трофея в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Манчестер Сити" сыграет свой первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 9 на 10 мая.