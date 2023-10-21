Игрок "Милана" выбрал между Серией A и Лигой чемпионов

Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс подчеркнул важность победы в чемпионате для клуба, сообщают Vesti.kz.
На данный момент "Милан" лидирует в Серии А, имея на своем счету 21 очко, опережая "Интер" с 19 очками. В предстоящее воскресенье "россонери" сразятся с "Ювентусом", занимающим третью позицию с 17 баллами.
"Скудетто или Лига чемпионов? Конечно, я выберу скудетто, поскольку знаю, насколько важна вторая звезда для клуба и болельщиков. Но победа в Лиге чемпионов – это тоже мечта, за этим я сюда пришел. Мы хотим как можно дальше пройти в нынешнем розыгрыше.
Предстоящий отрезок – один из ключевых в сезоне. Впереди три важнейших матча (с "Ювентусом", ПСЖ и "Наполи"), которые о многом скажут. Мы постараемся выиграть все", - цитирует TMW Рейндерса.
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|ПСЖ
|02:00
|Црвена Звезда
|РБ Лейпциг
|02:00
|Манчестер Сити
|Янг Бойз
|02:00
|Наполи
|Унион
|23:45
|Реал Сосьедад
|Бенфика
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|
9 ноября
|Копенгаген
|Манчестер Юнайтед
|02:00
|Бавария
|Галатасарай
|02:00
|Арсенал
|Севилья
|02:00
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|Ланс
|02:00
|Реал М
|Брага Спортинг
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