Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Челси" в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги финала Лиги чемпионов, в котором его команда проиграла "Челси". Он отметил, что было непросто справиться с обороной соперника.

"Я сделал все возможное в плане выбора состава. Попытался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть. Мы изо всех сил пытались сломить линии соперника в первом тайме. Вторая половина была намного лучше.



Против оборонительной структуры "Челси" было непросто. У нас были трудности с длинными забросами и вторыми мячами. В такой момент нужно вдохновение. Хотел бы сказать, что позади исключительный сезон для нас. К сожалению, мы не выиграли. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее.

Была напряженная игра. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Они сделали все и выложились. Хочу поздравить их с исключительным сезоном и игрой, показанной в финале.

Всегда нужно стараться выиграть. Во втором тайме у них была одна контратака с Пулишичем. Это правда хорошая команда, но мы отлично играли против них. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать", - цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

Напомним, что "Челси" выиграл у "Манчестер Сити" в финале, который прошел в португальском Порту, со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте.

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