В Хорватии вынесли вердикт перспективам "Астаны" в Лиге чемпионов

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил уровень "Астаны" перед двухматчевым противостоянием квалификации Лиги чемпионов с "Динамо Загреб". Он объяснил, в чем заключается главная сложность в матчах с казахстанскими клубами.

Чемпион Казахстана смог победить "Динамо Тбилиси" из Грузии по итогам двухматчевого противостояния (1:1, 2:1) в первом раунде квалификации ЛЧ.

"Я посмотрел оба матча "Астаны" в Лиге чемпионов, но команда не впечатлила меня. Раньше казахстанский чемпион был опасным соперником, но сейчас от былой мощи осталось немного. Также команде не хватает стабильности. Удалось победить грузинское "Динамо", но чемпион Хорватии "Астане" не по зубам.

Длительный перелет, искусственное покрытие и поддержка болельщиков в Казахстане могут создать сложности и добавить интриги в противостояние. Однако разница в классе у команд еще больше, чем в предыдущие разы", - отметил Рузич.

Отметим, что первый матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет во вторник, 25 июля, в столице Хорватии. А 1 августа состоится ответная встреча на поле казахстанского клуба.

Победитель противостояния пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, тем самым гарантировав себе как минимум групповой этап Лиги конференций. Проигравший же окажется в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

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