Холанд превзошел достижение Месси в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов одержал впечатляющую победу со счетом 3:0 над швейцарским "Янг Бойзом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Eurofootball.
В этой встрече два гола были забиты форвардом Эрлингом Холандом.
Таким образом, норвежский бомбардир достиг 39 голов в Лиге чемпионов до своего 24-летия. Этот показатель позволил Холанду опередить аргентинца Лионеля Месси, который на данный момент имеет 37 голов. Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уступает Холанду всего один гол.
Напомним, что недавно состоялась церемония вручения "Золотого мяча", и восьмой раз эту награду получил Месси, в то время как Холанд занял второе место в голосовании.
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