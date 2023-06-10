"Хочу это сделать". Эрлинг Холанд раскрыл мечту в Лиге чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился своей мечтой с детства – выиграть Лигу чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ночь на 11 июня "горожане" в финале Лиги чемпионов сыграют в Стамбуле с итальянским "Интером".

"Я все еще молод и могу многое улучшить. Я могу многое сделать, потому что мне нужно многое улучшить.

Но я нахожусь в идеальном месте, работаю с лучшим тренером и лучшими игроками в мире. Пеп помешан на деталях и полностью сосредоточен на их развитии.

Я мечтал (выиграть Лигу чемпионов) с тех пор, как себя помню. Это было примерно в 2008 году, в финале, когда "Челси" играл с "Манчестер Юнайтед". Когда я увидел празднования, я подумал, что хочу это сделать.

Да, я действительно слушаю (гимн ЛЧ) в своей машине. Мне нравится этот турнир – и это действительно хорошая песня!", – цитирует нападающего "Манчестер Сити" BBC.