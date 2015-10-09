"Хаби — один из моих ребят": Моуринью признался, как относится к уходу тренера из "Реала"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал недавнюю отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера "Реала", сообщают Vesti.kz. Португальский и испанский клуб сыграют в Лиссабоне на общем этапе Лиги чемпионов.

"Хаби – один из моих ребят. У меня только положительные воспоминания о нём. Завтра я сыграю против Арбелоа и снова буду испытывать волнение. Мне было волнительно играть против Алонсо, а завтра я переживу это с Арбелоа.

Было радостно видеть, что Хаби сделал в "Байере". То, что произошло у него в "Реале", меня не интересует. В футболе меня ничто не удивляет. Уверен, его карьера пойдёт в другом направлении, и он будет счастлив. Он отличный тренер", - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что команды встретятся в Лиге чемпионов уже 28 января.

