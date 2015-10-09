Хаби Алонсо выбрал лидера в "Реале" и озвучил цель на Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе, передают Vesti.kz.
Мбаппе - лидер "Реала"
По словам наставника" сливочных", он видит у француза все лидерские качества.
"На клубном чемпионате мира Килиан был немного не в своей тарелке из-за гастроэнтерита. Мы шли шаг за шагом, присматривались друг к другу. Килиану очень нравится разбираться в деталях, в самой игре. А потом он добавляет свою индивидуальную магию.
Но дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго — нам нужна общая командная работа, чтобы они могли делать разницу. Моей заслуги здесь нет.
Килиан лидер? Без сомнений. По характеру, по опыту. Он один из тех, за кем идут. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой. Килиан — именно такой человек", - приводит слова Алонсо AS.
"Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов
Алонсо добавил, что они нацелены выиграть главный европейский клубный турнир.
"Мы видим проект, который только начинает путь. Одна из целей — выиграть Лигу Чемпионов скорее рано, чем поздно. Килиан — важная часть этого пути, но я не вижу в нем нервозности. Сегодня мы говорили о том, что значит Лига Чемпионов, но обсуждали не май, а сегодняшний день".
Соперники "Реала" в общем этапе Лиги чемпионов
Свой первый матч в новом розыгрыше подопечные Алонсо проведут в ночь с 16 на сентября - в Мадриде примут французский "Марсель". Прямая трансляция матча доступна по этой ссылке.
- "Манчестер Сити" (Англия),
- "Ливерпуль" (Англия),
- "Ювентус" (Италия),
- "Бенфика" (Португалия),
- "Марсель" (Франция),
- "Олимпиакос" (Греция),
- "Монако" (Франция),
- "Кайрат" (Казахстан).
Добавим, что матч "Кайрат" - "Реал" состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
