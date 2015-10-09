Хаби Алонсо выбрал лидера в "Реале" и озвучил цель на Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе, передают Vesti.kz.

По словам наставника" сливочных", он видит у француза все лидерские качества.

"На клубном чемпионате мира Килиан был немного не в своей тарелке из-за гастроэнтерита. Мы шли шаг за шагом, присматривались друг к другу. Килиану очень нравится разбираться в деталях, в самой игре. А потом он добавляет свою индивидуальную магию.

Но дело не только в Килиане, Винисиусе или Родриго — нам нужна общая командная работа, чтобы они могли делать разницу. Моей заслуги здесь нет.

Килиан лидер? Без сомнений. По характеру, по опыту. Он один из тех, за кем идут. Когда команда формируется, сразу понятно, кто ведет за собой. Килиан — именно такой человек", - приводит слова Алонсо AS.