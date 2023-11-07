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Гвардиола рассказал об атмосфере в "Манчестер Сити" перед матчем Лиги чемпионов

Гвардиола рассказал об атмосфере в "Манчестер Сити" перед матчем Лиги чемпионов
©twitter.com/ManCity

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свои ожидания от предстоящего матча с швейцарским клубом "Янг Бойз" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Мы будем сохранять спокойствие. Пересмотрели первую встречу и кое-что скорректировали. Надеемся на победу. Сейчас в нашем коллективе отличная атмосфера", - цитирует испанского наставника пресс-служба УЕФА.

Английский клуб примет швейцарцев на своем поле. Матч пройдет в ночь с 7 на 8 ноября.

"Манчестер Сити" набрал девять очков. У немецкого "Лейпцига" шесть баллов и второе место. "Янг Бойз" и сербская "Црвена Звезда" набрали по одному очку.

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити Лига чемпионов
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